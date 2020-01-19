متظاهرون يحرقون مقرا لميليشيا حزب الله العراقي بالكامل

عمد محتجون السبت إلى حرق مقر حزب الله تنظيم العراق بالكامل والذي يقع قرب جسر الإسكان في محافظة النجف. وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق الدوائر الحكومية في النجف بناء على قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، والتي تنتهي صباح الإثنين القادم. واكد المحتجون قرب التصعيد الذي بدأ من الجمعة ولغاية صباح الإثنين.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى تصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

دعوات إلى التصعيد

وكان توافد إلى ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية عدد كبير من المحتجين من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

وأشار ناشطون مدنيون إلى أن التظاهرات غطت ميادين الاحتجاجات وشوارع محيطة، وسط هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

يأتي ذلك فيما ردد متظاهرو ذي قار هتافات ضد بقاء عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة، وعدم كشف قتلة متظاهري ذي قار، كما نددوا بعمليات الاغتيال التي تنفذها ميليشيات موالية لإيران.