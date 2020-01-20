العفو الدولية: تقارير محبطة حول قمع المحتجين في بغداد

تحدثت منظمة العفو الدولية، الاثنين، عن تقارير محبطة تفيد بأن قوات الأمن العراقية تتعامل بعنف مع المحتجين في بغداد.

وكتبت على موقع التواصل "تويتر"، "من حق كل عراقي ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.. ومن واجب قوات الأمن حماية هذا الحق".

جاء ذلك بعدما عاشت بغداد اليوم مواجهات عنيفة، حيث أفادت مصادر طبية عراقية بسقوط قتيلين من المحتجين بطلق ناري الأول بالقرب من الجسر المذكور، الذي شهد كراً وفراً اليوم الاثنين، والثاني بالقرب من تقاطع الكيلاني.

هذا وسيطر المتظاهرون على جسر محمد القاسم في العاصمة بغداد، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن.

إلى ذلك، أشار مراسل العربية/الحدث إلى وقوع 17 حالة اختناق خلال المواجهات التي وقعت بين المحتجين، وقوات الأمن التي ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

يذكر أنه منذ الصباح الباكر تم قطع طرقات في العاصمة العراقية، وسط استنفار أمني كبير. وأفاد مراسل العربية/الحدث بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إصابة 14 ضابطاً جراء تصديهم لمجموعة ممن وصفتهم بـ "مثيري الشغب" في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكدت الخلية في تغريدات على تويتر، إصابة آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية بكسر في الساق، لافتة إلى أن "القوات مستمرة بضبط النفس ومتابعة واجباتها الأمنية المكلفة بها".