الاتحادية العراقية: لم نصدر أي قرار حول القوات الأجنبية

أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، أنها لم تصدر أي قرار بشأن بقاء أو خروج القوات الأجنبية في البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية من العراق".

موضوع يهمك أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا... قائمة عقوبات ضد تركيا بتوصية من الاتحاد الأوروبي العرب و العالم

يذكر أن البرلمان العراقي، صوّت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، على قرار يطالب بإنهاء التواجد الأجنبي في البلاد.

وجاء قرار البرلمان على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.

في المقابل قال عادل عبدالمهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، في كلمته في مجلس النواب في 5 يناير الجاري، إن شروط وجود القوات الأجنبية تنحصر بتدريب القوات العراقية، موضحاً أن وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية خيار مطروح على طاولة البرلمان.

وطلب عبدالمهدي من البرلمان "ضمناً" مراجعة الاتفاقيات التي ترعى وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث قال "أطالب البرلمان بدراسة كل العواقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن الوجود الأميركي".