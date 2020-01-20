مهلة محتجي العراق انتهت.. محافظات الجنوب تستنفر

شهدت العاصمة العراقية ليل الأحد الإثنين توتراً ملحوظاً وحالات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لتستيقظ على هدوء حذر صباحاً.

لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة، بعد أن انتهت المهلة الاثنين التي منحها المتظاهرون للمسؤولين في البلاد من أجل تنفيذ المطالب وعلى رأسها تشكيل حكومة مؤقتة بعيداً عن محاصصة الأحزاب والسياسيين، والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين وخطف الناشطين.

وعلى خطى العاصمة مشت عدة محافظات جنوبا أمس، حيث قطعت الطرقات والجسور، وأقفلت المدارس والدوائر، استعداداً للعشرين من يناير.

corrupt politicians against innocent iraqi citizens in a society that holds driven and committed citizens determined to get their voices out. Throughout this chaos, tens of threats are delivered as a result of news delivery to the society.@UNHumanRights@UN@UN_PGA @SecPompeo pic.twitter.com/tD3njtdDEF — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 19, 2020 t="utf-8"> t="utf-8">

أكفان وشروط

ففي محافظة ذي قار والديوانية جنوب العراق، لبس المتظاهرون بلبس الأكفان، وأكدت تنسيقية التظاهرات ان هذا هو الزي الرسمي لتظاهرات الإثنين

كما أعلنت عن خطوات التصعيد السلمي لمحافظة الديوانية والتي تمثلت في ما يلي:

１-قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة، على أن يكون اغلاق الطرق بطريقة سلمية إما بأعلام عراقية أو بلافتات تحمل المطالب المشروعة. ويبدأ القطع من الساعة الخامسة فجرآ بالتوقيت المحلي.

2- قطع المداخل الخمسة للمركز بشكل سلمي( ألا وهي مداخل عفك، الشاميه، الحمزه، السنيه، الدغاره)

3- اضراب عام في كافة الدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس.

كذلك أعلن المتظاهرون في بابل وواسط تعطيل المدارس والدوام الرسمي اليوم

شرطة البصرة

بدورهم لم يتوان متظاهرو البصرة عن الالتحاق بحملة التصعيد، داعين إلى اقفال الدوائر والمدارس وقطع الطرق. في حين أكدت الشرطة مساء الأحد أنها ستتعامل بقسوة إنما وفق القانون لمنع اقفال الدوائر والمدارس، وتأمين حركة السير.

بدوره، أوضح العقيد ثائر عيسى نجم في إعلام قيادة عمليات البصرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن"قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية شرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة، تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين" الإثنين، مشيراً الى أن "الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري".