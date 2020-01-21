سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، بحسب مصادر "العربية/الحدث"، التي أشارت إلى سماع دوي صافرات إنذار من السفارة.

كما سُمع صوت صافرات إنذار المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع أضرار.

موضوع يهمك ذكر مسؤول في البيت الأبيض لـ"العربية.نت" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيقرر مصير صفقة القرن خلال أيام.كما لفت... مسؤول أميركي: ترمب يقرر مصير صفقة القرن خلال أيام أميركا

من جانبها، قالت مصادر بالشرطة العراقية لرويترز إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، موضحة أن صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأميركية.

بدورها أعلنت العمليات المشتركة في بغداد عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا بمحيط المنطقة الخضراء، لافتة إلى عدم وقوع خسائر.