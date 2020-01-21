حزب الله العراقي يحتجز شاحنات بمعبر القائم ويطلب فدية

أفادت مصادر "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات حزب الله في العراق تحتجز العشرات من سائقي الشاحنات قرب منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وطالبت الميليشيات بفدية نقدية مقابل إطلاق سراحهم بما في البضائع المحتجزة.

وفي نهاية سبتمبر 2019 أعيد افتتاح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بعد إغلاق دام لمدة ست سنوات إبان سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم العراقية ومدينة البوكمال في الجانب السوري.

وعبرت، في حينه أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفيدرالية العراقية، إضافة إلى معبر الوليد المدمّر، إذ إن المعابر الأخرى على طول الحدود تقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد، الذين يتمتعون بحكم ذاتي في العراق وإدارة ذاتية معلنة في سوريا.

ويمتلك العراق ثلاثة معابر مع سوريا هي منفذ ربيعة في محافظة نينوى ومنفذي الوليد والقائم في محافظة الأنبار والأخير هو أصغر تلك المعابر.