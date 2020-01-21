عبدالمهدي يدين قصف سفارة أميركا ويأمر بملاحقة المعتدين

أدان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الأميركية في بغداد بالصواريخ مساء الاثنين، وأصدر أوامره لبدء تحقيق فوري بالحادثة للقبض على الجناة.

وقال عبد المهدي، في بيان صدر عنه اليوم: "نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الأميركية بالصواريخ الاثنين".

ووصف عبد المهدي استهداف السفارة الأميركية بـ"الجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".

وأضاف: "أصدرنا الأوامر لقيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة للتحقيق الفوري بالحادث لملاحقة الجناة".

من جهتها، أكدت خلية الاعلام الأمني في بيان اليوم سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

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وتقع المنطقة الخضراء على ضفة نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر الحكومة العراقية ومبنى البرلمان ومقرات البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن منازل غالبية المسؤولين العراقيين. وتم إغلاقها مع بدء الاحتجاجات في العاصمة بغداد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الخلية في بيانها إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

وهذا رابع هجوم من نوعه ضد المنطقة الخضراء منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري. وبعدها بخمسة أيام، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أميركيين في شمال وغرب العراق.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.

ولم تنفِ أو تؤكد الكتائب هذه الاتهامات. وفي أعقاب اغتيال سليماني والمهندس دعت الكتائب القوات العراقية إلى الابتعاد عن مواقع تواجد القوات الأميركية مسافة 1000 متر بغية استهدافها.