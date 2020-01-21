شيوخ ووجهاء ذي قار يناشدون السيستاني.. "إنقاذ العراق"

وجه شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار العراقية رسالة إلى المرجعية الشيعية العليا في النجف، علي السيستاني، وإلى شيوخ محافظات الوسط والجنوب للوقوف صفا واحدا لإنقاذ العراق من هذا المنعطف الخطير لوقف المؤامرة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي.

وطالب وجهاء محافظ ذي قار الثلاثاء، المرجعيات والشيوخ بإنقاذ البلاد من المنزلق الخطير والعمل على تشكيل حكومة بلا فاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، دافع عن المتظاهرين الذين ما برحوا الساحات في العاصمة ومحافظات الجنوب منذ الأول من أكتوبر الماضي، معتبراً أنهم لم يجدوا غير التظاهرات من أجل المطالبة بالتخلص من الفساد.

وقال في تصريح مقتضب نشر على صفحة موقع "العتبة الحسينية" على فيسبوك، قبل يومين إن المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد.

مواجهات في بغداد

والثلاثاء، تواصلت الاحتجاجات في العاصمة وتخللتها صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن عند شارع محمد القاسم الرئيسي في شرق بغداد، وأطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين

وأفاد مراسل العربية/الحدث بمقتل متظاهرين في بغداد مع تواصل موجة الاحتجاجات في العاصمة ومدن جنوب البلاد رغم محاولات القوات الأمنية فضها ومنع قطع الطرق، غداة انتهاء مهلة حددها المحتجون للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

يذكر أن الاحتجاجات المطلبية تهز البلاد منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر. ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة استناداّ إلى قانون انتخابي جديد، واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.