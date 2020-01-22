العراق.. الياسري يستقيل احتجاجاً على لقاء ترمب - صالح

ذكر موقع قناة السومرية العراقية، نقلاً عن مصدر سياسي أن المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية، أحمد الياسري، استقال من منصبه. وأوضح المصدر أن الاستقالة جاءت على خلفية لقاء الرئيس العراقي، برهم صالح، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب.

يذكر أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، التقى، الأربعاء، الرئيس ترمب على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، وتم بحث العلاقات بين البلدين والتواجد الأميركي في العراق.

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وأورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية على فيسبوك، نقلاً عن الرئيس برهم صالح أن الأخير أكد خلال لقائه مع ترمب على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً إلى أن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيدة لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

بدوره جدد ترمب دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة.