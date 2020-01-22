زعيم ميليشيات العصائب يجدد تهديداته للأميركيين بالعراق

جدد زعيم ميليشيات العصائب، قيس الخزعلي، تهديداته للأميركيين في العراق.

وقال الخزعلي في تسجيل مصور على قناة "العهد" إن "يوم الجمعة القادم سيكون يوم الدفاع عن السيادة".

وتابع: "سنجبر أميركا على الانسحاب وتطهير بلدنا".

ووجه زعيم العصائب رسالة خاصة لأميركا ورئيسها دونالد ترمب، أكد فيها أن "العراق شعب أبيّ لا يمكن أن يُحتل".

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وحذر أنه "في حال استمرار أميركا رفض قرار العراق السياسي والجماهيري بسحب قواتها، فإننا على أتم الاستعداد وقادرون على إجبار الاحتلال على الانسحاب".

وأوضح أن "أميركا كشفت عن حقيقة مشروعها في العراق، وأنها لم تأت لمساعدة البلاد، وذلك عندما رفضت قرار البرلمان".

وقرر البرلمان العراقي في وقت سابق طرد القوات الأميركية من البلاد، في أعقاب اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لدى خروجه من مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.