جيفري: التحالف مستعد لحوار مع حكومة العراق

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن "التحالف مستعد لنقاش مع حكومة العراق حول دور قواته".

وأشار المبعوث الأميركي إلى "مخاوف عراقية من عودة تنظيم داعش مرة أخرى".

واقترح جيفري أن يكون "لحلف شمال الأطلسي دور أكبر في العراق".

وفي إشارة إلى قرار البرلمان بطرد القوات الأميركية في العراق، علق جيفري: "قرار البرلمان غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد".

واتخذ البرلمان العراقي القرار في أعقاب الاغتيال الأميركي للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، أمام مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

وأعلن جيفري أن "التحالف الدولي سيلتقي الأربعاء القادم في كوبنهاغن لبحث مستقبل الحرب على داعش".

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وفي الملف السوري، أكد المبعوث الأميركي أن "التحالف الدولي يواصل عملياته ضد تنظيم داعش في سوريا".

وذكر أنه "يجب القيام بالضغط على نظام بشار الأسد لوقف الهجمات على إدلب".