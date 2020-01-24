السيستاني يلاقي محتجي العراق.. داعياً لحكومة بأسرع وقت

في دعم مباشر لمطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الساحات منذ الأول من أكتوبر، حث المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الجمعة، الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، إن المرجعية الدينية في العراق تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضا وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة.

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كما أضاف "وللمواطنين كامل الحرية في التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

خطوة مهمة

إلى ذلك، شدد على "أن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، ومن الضروري أن تتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف، فإنه خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الراهنة".

جاء ذلك بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من جميع أنحاء العاصمة العراقية بغداد إلى منطقة الجادرية، المكان المخصص للتظاهرة "المليونية" التي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، للمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد.

يذكر أن العراق يقبع منذ نحو شهرين بلا حكومة فعلية، إثر استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أواخر نوفمبر، وعجز الأحزاب السياسية في البلاد على الاتفاق على اسم يرضي الشارع المنتفض منذ الأول من أكتوبر ،والمطالب بحكومة مستقلة عن الأحزاب لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.