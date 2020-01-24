العراق.. سائرون تطالب قوات الأمن بتأمين مليونية الجمعة

دعا النائبُ عن كتلة "سائرون" النيابية، سعد مايع الحلفي القيادات المسؤولة عن الملفِ الأمني إلى تأمينِ التظاهرات المليونية، التي من المقرر أن تشهدها العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، والتى دعا إليها زعيمُ التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وأوضحت الكتلة أن التظاهرات ستكون سلمية موحدة تنددُ بالوجود ِ الأميركي. ودعا الحلفي "القيادات الأمنية إلى بذل أقصى الجهود الممكنة وتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل تأمين هذه التظاهرة وتأمين المتظاهرين في ساحة التحرير"، فيما كلف مقتدى الصدر أصحابَ القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات الجمعة.

مخطط إيراني

من جانب آخر حذرت مصادرُ أمنية من مخطط ستنفذه الميليشياتُ الموالية لإيران لإنهاء التظاهرات في العراق وذلك بالهجوم على ساحة التحرير والسيطرة على المطعم التركي بالتزامن مع التظاهرة المليونية، ثم تنفذ هجوما آخر في باقي المحافظات العراقية.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت شهادات وتحققت من مقاطع الفيديو، تُظهر ممارسة عنف شديد ضد المحتجين في العراق. وأضافت في تغريدة لها على تويتر أن الساعات الثماني والأربعين الماضية شهدت مقتل اثني عشر عراقياً على الأقل، كما أوضحت منظمة العفو الدولية أن حصيلة القتلى منذ بدء احتجاجات العراق في شهر أكتوبر من العام الماضي تجاوزت الستمئة قتيل.