صالح: من حق العراقيين المطالبة بدولة تحميهم

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح الجمعة، حق العراقيين في التظاهر للمطالبة بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها.

كما قال إن العراقيين مصرون على دولة معبرة عن إرادتهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية. وأضاف : "العراقيون يطالبون بدولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة وخادمة لشعبها".

حكومة بأسرع وقت

من جهته، حثّ المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم.

موضوع يهمك في دعم مباشر لمطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الساحات منذ الأول من أكتوبر، حث المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني،... السيستاني يلاقي محتجي العراق.. داعياً لحكومة بأسرع وقت العراق

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، إن المرجعية الدينية في العراق تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة.

كما أضاف "وللمواطنين كامل الحرية في التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية".

الانتخابات المبكرة وإنهاء الأزمة

وفي تصريحات سابقة خلال منتدى دافوس بسويسرا، أكد صالح أن "احترام سيادة العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

ونقل التلفزيون العراقي عن صالح قوله إن "الانتخابات المبكرة فرصة مناسبة لإنهاء الأزمة". وأشار إلى أن "إعادة الاستقرار إلى العراق وتسوية الأزمة أمور حاسمة لاستقرار المنطقة".

إلى ذلك، اعتبر أنه "إذا استمر الصدام بين جيراننا وحلفائنا وعدم احترام سيادتنا، سيكون من الصعب تحقيق تطلعاتنا". وناشد العراقيين، "التعلم من دروس التجربة السورية لأنها مؤلمة جدا".

كما أثنى على دور المرجع الشيعي، علي السيستاني، في "قيادة العراق إلى بر الأمان".