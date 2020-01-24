هتافات من التحرير ببغداد: لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي

هتف المتظاهرون العراقيون، الجمعة، من داخل نفق ساحة التحرير بالقول "لا مقتدى ولا هادي .. حرة تظل بلادي"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهادي العامري قائد الحشد الشعبي.

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جاء ذلك رداً على توافد الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي إلى منطقة الجنادرة في بغداد، تلبية لدعوته للنزول في تظاهرة مليونية للمطالبة برحيل القوات الأميركية.

وأفاد مراسل العربية/الحدث في وقت سابق، بتوافد أعداد كبيرة من جميع أنحاء العاصمة العراقية، إلى المكان المخصص للتظاهرة التي دعا إليها الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قطعت القوات الأمنية عدداً من الطرق وسط العاصمة حماية للمتظاهرين. وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بوجود خمسة قطاعات رئيسة لتأمين التظاهرة.

وتأتي تلك التظاهرة في وقت لا يزال محتجو "تشرين"، (في إشارة إلى التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي) يتواجدون عند جسر محمد القاسم، فضلاً عن ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفاد مراسلنا.

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى توقف مؤقت لما سمّاه "المقاومة" ومعاقبة من يخرق الهدنة السياسية في البلاد. وقال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية: "نسعى لعدم زج العراق في آتون حرب أخرى" مع الأميركيين.

في الوقت عينه، دعا الصدر إلى غلق القواعد العسكرية الأميركية في الأراضي العراقية. كما شدد على ضرورة اعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على السيادة.