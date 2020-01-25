بارزاني يدعو لاستمرار مهام التحالف في العراق

طالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، الأمم المتحدة بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في البلاد، داعياً إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق.

في التفاصيل، أشاد بارزاني بدور الأمم المتحدة في العراق خلال لقاء جمعه بالأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

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ووفق بيان صدر عن رئاسة الإقليم، بحث الجانبان أوضاع العراق والمنطقة، ومساعي تهدئة التوترات ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن، إلى جانب أنشطتها في البلاد.

وأكد بارزاني في الوقت ذاته، على أهمية تواصل مهام التحالف الدولي ضد داعش، لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب.

انسحاب أميركا غير مناسب

يشار إلى أن تصريحات بارزاني أكدت ما قاله الرئيس سابقا عن أن الوقت غير مناسب لانسحاب قوات التحالف الأميركي.

وأضاف حينها أن قرار البرلمان العراقي الطالبة بسحب القوات الأميركية من البلاد غير صائب وصدر بغياب الأكراد والسنة، لأن العراق لا يزال بحاجة للدعم الأميركي فخطر داعش لا يزال قائماً، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن وجود القوات الأميركية في العراق كان بناء على طلب الحكومة العراقية للمساعدة في التصدي لداعش ومهامها واضحة ومحددة.

إلى ذلك شدد رئيس إقليم كردستان العراق، على أن الأكراد جزء من العراق، وليس باستطاعتهم النأي بالنفس عما يحصل، موضحاً أن كردستان تعمل على تهدئة الأوضاع وتتواصل مع بغداد بهذا الغرض.