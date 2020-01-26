مصادر مقربة من الصدر تنفي الدعوة للتظاهر ضد أميركا

نفت مصادر مقربة من الزعيم االشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الدعوة للتظاهر، الأحد، ضد الوجود الأميركي في البلاد.

وفي وقت سابق، أفاد بيان منسوب إلى مكتب الصدر، أنه يدعو لمظاهرات، الأحد، في بغداد ومدن عراقية أخرى ضد السفارة الأميركية.



وأضاف البيان: "ندعوكم، الأحد، إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأميركية وأذنابها ممن تجاسروا على" الصدر.

والسبت، اعتبر محتجو العراق، السبت، أن الصدر غدر بهم. وفي بيان شديد اللهجة ضد الزعيم العراقي الشيعي، اعتبرت اللجنة التنسيقية للتظاهرات أنه خان "الأحرار" في إشارة إلى المتظاهرين.

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كما أكدت اللجنة "أن متظاهري العراق لم يخرجوا إلى الساحات بفتوى دينيّة أو تغريدة صدريّة"، داعية الصدر ألا يراهن وأنصاره على نفاد صبر المحتجين.

إلى ذلك، اتهمت التنسيقية زعيم التيار الصدري بركوب موجة الحراك، ومحاولة استغلاله. وأكدت أن المتظاهرين باقون في الساحات حتى تحقيقِ المطالب، مشددة على أنهم "لن يكونوا ورقة على طاولة المتاجرة السياسية كما فعل الصدر"، بحسب ما جاء في البيان.