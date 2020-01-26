العراق..فيديو متداول لمحاولة اغتيال الناشط الركابي بالناصرية

تداول ناشطون فيديو لما يقال إنها محاولة اغتيال أحد قادة التظاهرات في الناصرية جنوب العراق الناشط علاء الركابي بينما المتظاهرون يحمونه.

وكان الركابي، وفي خطوة تصعيدية جديدة، دعا إلى مسيرات على الأقدام من البصرة مروراً بالمحافظات الجنوبية وصولاً إلى العاصمة بغداد إلى المنطقة الخضراء للضغط على الحكومة والطبقة السياسية من أجل تنفيذ المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون على أن تبدأ هذه المسيرة يوم الجمعة القادم وعلى طريقة زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وبحسب الركابي، هناك لقاء بين رئيس الجمهورية ووفد من المحتجين والمتظاهرين يوم الثلاثاء القادم.

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وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت باستمرار تواجد المعتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مركز محافظة ذي قار، الأحد، فيما أغلق محتجون عدداً من الجسور في المحافظة، كما أفاد موقع قناة "السومرية" بتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على ساحات التظاهر في البصرة.

هذا وأفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، وأشار إلى تسجيل حالات اختناق.

وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية عراقية، السبت، مقتل 5 متظاهرين وإصابة العشرات بعد أن داهمت قوات الأمن ساحة التحرير، مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين المعتصمين هناك منذ شهور.

إلى ذلك أصيب أحد المسعفين بقنبلة دخانية في الرأس بالعاصمة، وسط أنباء عن مقتله، وفق المراسل.