العراق.. سفراء 16 دولة يطالبون بالتحقيق في مقتل المتظاهرين

أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المندوبون في بيان مشترك: "رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة)، الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف".

ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي، وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

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وأكد مصدر أمني عراقي، الاثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية مركز محافظة "ذي قار"، فضلا عن سقوط 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة، في ساحات التظاهر بالعاصمة العراقية بغداد.

وقبل أيام، قال الجيش العراقي، إن مندسين يقتلون المتظاهرين بالرصاص لتوجيه الاتهامات ضد قوى الأمن.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أن ما لا يقل عن 490 متظاهراً قتلوا في بغداد والمدن الجنوبية خلال قرابة 3 أشهر من المظاهرات وقتذاك.

ويشهد العراق احتجاجات منذ مطلع أكتوبر عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات ونقص الوظائف، كما طالبوا بإنهاء النظام السياسي الذي فرض بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ودفعت الانتفاضات الجماهيرية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، أواخر الشهر الماضي. ويطالب المتظاهرون بمرشح مستقل لشغل هذا المنصب.