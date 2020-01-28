القوات الجوية الأميركية تعلق شحنات أسلحة للأمن العراقي

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية.

وأشار المتحدث برايان براكنز Brian Brackens في رسالة إلكترونية لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن الشحنات تشمل قطع غيار وصواريخ لأسطول العراق من طائرات إف -16، مضيفا في رسالته التي اطلع عليها موقع إنسايد ديفينس Inside Defense أن تسليم الأسلحة سيستأنف عندما تكون الأوضاع في العراق آمنة بما يكفي.

وأضافت البوابة الإخبارية Inside Defense أن التسليم سيعاود مرة أخرى "عندما تكون البيئة في العراق آمنة بما يكفي لاستئنافها". وقد تم تسليم الشحنة الأخيرة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقد تم توقيع صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار في مايو 2016 على صواريخ Sidewinder وصواريخ Maverick، وأسلحة أخرى للعراق.