بعد تلاسن مباشر مع مسؤول.. العراق يغلق قناة تلفزيونية

أغلقت السلطات العراقية هذا الأسبوع قناة "دجلة" التلفزيونية مدة شهر، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

في التفاصيل، صرّح مصدر في الإذاعة لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأن قوات وزارة الداخلية أغلقت مكاتب "دجلة" في بغداد، الاثنين، وطلبت من موظفيها المغادرة.

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بدوره، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن قوات الأمن اقتحمت مكتب القناة شرق بغداد مساء الاثنين.

يذكر أنه ومنذ يوم الاثنين، أظهر التردد الذي تبثه دجلة صورة ثابتة لشعارها.



اغتيال صحافي وتلاسن على الهواء

يشار إلى أن "قناة دجلة" كانت قدمت تغطية يومية للاحتجاجات التي يعيشها العراق، حيث تمت مداهمة مكتبها في بغداد في الأسبوع الأول من الظاهرات.

كما اغتيل مراسل القناة الصحافي العراقي، أحمد عبد الصمد، ومصوره صفاء غالي في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، إذ أطلق مسلحون مجهولون الرصاص عليهما، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثراً بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث بداية يناير/كانون الثاني الجاري.

بعدها، وقع اشتباك كلامي بين أحد مذيعيها والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، على خلفية الاحتجاجات، انتهى بمغادرة الأخير المكان والانسحاب من المقابلة.

"العراق أغلى"

بالمقابل، رد رئيس مجلس إدارة "قناة دجلة" جمال الكربولي في تغريدة على تويتر، على قرار إغلاق القناة: "إن وقف قناة دجلة عن العمل لا يعادل قطرة دم من شهيد سالت من أجل العراق وإن حرق القناة لم يحزنني بقدر حزني على حرق خيم التظاهرات في الناصرية.. نعم الثمن باهظ ولكن العراق أغلى"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن "قناة دجلة" مملوكة لرجل الأعمال وزعيم حزب الحل جمال الكربولي وشقيقه محمد الكربولي، النائب الحالي في البرلمان العراقي.