العراق.. أنظمة باتريوت لحماية الجنود الأميركيين

كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت للبلاد للدفاع عن القوات الأميركية، بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير.

وأشار إسبر إلى أن تأمين الحصول على هذه الموافقة كان أحد أسباب بطء إعادة نشر الدفاعات الجوية، مضيفا أن الجيش الأميركي ما زال يبحث العديد من التفاصيل التكتيكية مثل أفضل الأماكن لنشر تلك الأنظمة.

يأتي ذلك فيما تضاربت الأنباء في العراق حول استئناف العمليات العسكرية مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" من عدمها، حيث أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عودة التعاون بين الجانب العراقي والتحالف الدولي، إلا أن البيان نفاه الناطق باسم عادل عبدالمهدي.

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فبعد بيان أصدره مكتب عبدالمهدي بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بالتعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي، أصدر الناطق باسم القائد العام اللواء عبدالكريم خلف بيانا مقتضبا ينفي فيه استئناف العمليات.

بيان الناطق نشرته وكالة الأنباء العراقية بعد دقائق من البيان الأول، إلا أنه حُذف بعدها من الموقع الرسمي.