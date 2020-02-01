العراق.. استهداف قاعدة القيارة بالموصل بـ5 صواريخ "هاون

استُهدفت "قاعدة القيارة" الجوية بمحافظة نينوى جنوب الموصل في العراق مساء الجمعة بـ5 صواريخ "هاون".

ولم تسفر الصواريخ التي سقطت قرب القاعدة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية، حسب خلية الإعلام الأمني العراقية.

وتلا الاستهداف تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي فوق سماء المنطقة التي توجد فيها قاعدة "القيارة" التي تستضيف قوات من التحالف الدولي لقتال داعش بقيادة واشنطن.

موضوع يهمك أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، مساء الجمعة، بياناً أوضحت فيه أنها دعت مراراً وتكراراً إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية... أميركا تطالب بغداد بخطوات جادة لحماية المتظاهرين العراق

وتتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين، فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد إلى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأسابيع الماضية قتل في أحدها متعاقد مدني أميركي قرب كركوك شمال العراق.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتهم واشنطن "كتائب حزب الله" العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات. وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأميركيين عقب مقتل سليماني.

وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.