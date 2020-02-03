هكذا علق "الديمقراطي الكردستاني" على تكليف علاوي

في أول تعليق لإقليم كردستان العراق حول تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أن "ما يهم حكومة الإقليم الآن هو تنفيذ الحكومة العراقية الجديدة للاتفاقات السابقة بينها وبين حكومة عادل عبدالمهدي".

وأوضحت صبري لشبكة "روداو" الإعلامية: "كما قلنا في السابق فإن منصب رئاسة الوزراء في العرف السياسي العراقي، كما هو متفق عليه يذهب للمكون الشيعي، وفيما إذا تم الإجماع على مرشح من قبل المكون الشيعي، فإن الطرف الكردستاني سيقبل به، شرط أن يكون الإجماع بين الشيعة قائماً".

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كما تابعت: "بلا شك هناك آمال ومطالب من هذه الحكومة الجديدة، ومنها أن تعمل بحسب الدستور، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة التي حصلت في شهري آذار ونيسان من العام الماضي، بين كل من حكومة إقليم كردستان وحكومة عادل عبدالمهدي، خاصة موضوع الموازنة والنفط، وهذا ما يهمنا".

إلى ذلك أضافت: "استحقاقات الفلاحين واستحقاقات البيشمركة والموازنة التي اتفقنا عليها بشكل عام كحكومة إقليم كردستان، مع الحكومة الاتحادية، هذا جل ما يهمنا وهو تنفيذ تلك الاتفاقات السابقة".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت عن التوصل لاتفاق نهائي مع بغداد حول موازنة 2020 يوم 3 ديسمبر 2019.

دعوات للحوار وتعهدات بإصلاحات

يذكر أن الرئيس العراقي، برهم صالح، كان كلف، السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا علاوي، في كلمة له مساء السبت بعد تكليفه رسمياً، لإطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين لتحقيق مطالبهم، مطالباً باستمرار الاحتجاجات السلمية في العراق.

كما تعهد بحماية التظاهرات السلمية ومعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، متعهّداً بإطلاق سراح "المعتقلين الأبرياء" الذين سجنوا خلال الاحتجاجات.

إلى ذلك، أكد علاوي أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة، متعهداً بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة.