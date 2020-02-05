7 قتلى في النجف جراء اشتباكات بين أنصار الصدر والمتظاهرين

عاد الهدوء لساحة الاعتصام في وسط النجف (جنوب العراق) في وقت متأخر من الأربعاء، بعدما أدت الاشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين إلى وقوع قالى وجرحى.

شاهد | منتسب أمني يتصدى لأنصار #الصدر ويمنعهم من الهجوم على المتظاهرين في #العراق pic.twitter.com/6qx3ZQ3iFe — الحدث (@AlHadath) February 5, 2020

وأكد "مركز جرائم الحرب" مقتل 6 متظاهرين "بسبب استخدام الميليشيات أسلحة خفيفة ومتوسطة" خلال الاشتباكات. بدورهم، أكد مسعفون مقتل ستة عراقيين في مدينة النجف بعد اجتياح أنصار الصدر مخيم الاحتجاج.

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر طبي تأكيده وقوع 7 قتلى بالرصاص الحي في الاشتباكات. وأورد المصدر أن عشرات آخرين أصيبوا، موضحاً أن المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص في رؤوسهم أو صدورهم.

في سياق متصل، أكد نقيب الأطباء في النجف "وصول أكثر من 70 جريحاً للمستشفيات".

وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن أنصار الصدر حاولوا إخلاء المنطقة من المحتجين الذين حاولوا بدورهم إيقافهم. وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين المجموعتين وألقى "القبعات الزرق" قنابل حارقة على خيام المحتجين وسُمع دوي إطلاق رصاص حي بعد ذلك.

صور توثق مقتل أحد المحتجين خلال مواجهات مع "القبعات الزرق" في #النجف pic.twitter.com/pA9NrWH0zb — العربية (@AlArabiya) February 5, 2020

من جهته، أكد المتحدث باسم "سرايا السلام" التابعة للصدر أن "القبعات الزرقاء لا يحملون أي سلاح".

وبات "أصحاب القبعات الزرقاء" التابعون للصدر يسطيرون بشكل كامل على ساحة التظاهرات في النجف، في ظل غياب تام للمتظاهرين. وتقدر أعداد هؤلاء بأكثر من 3000 شخص.

وقد أكدت مصادر محلية وجود "انتشار أمني في النجف" بعد اشتباكات بين "القبعات الزرقاء" والمتظاهرين.

في سياق متصل أعلن محافظ النجف تعطيل الدوام الرسمي الخميس بسبب الاشتباكات في المدينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أضرم ملثمون يُرجح انتماؤهم إلى جهات سياسية عراقية، النار في خيم المعتصمين بساحة الصدرين وسط محافظة النجف جنوبي البلاد.

وكان محتجون قد أكدوا أن "أصحاب القبعات الزرقاء" التابعين للصدر دخلوا بأعداد كبيرة ساحة الصدرين، وكان قسم منهم يحمل الهراوات، واشتبكوا مع المتظاهرين عقب إحراق الخيام في محاولة لفض الاعتصام.

والثلاثاء، أمر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره من "أصحاب القبعات الزرق" بعدم قمع المتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

موضوع يهمك التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات... رئيس الوزراء العراقي المكلف يلتقي محتجين مناهضين للحكومة العراق

وشن أنصار الصدر، الاثنين، حملة منسقة لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، ما أدى لمقتل متظاهر وإصابة 21 آخرين بجروح، وفق مصادر طبية.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم مقتدى الصدر.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقاً، بعيدا عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلاً عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.