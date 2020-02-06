مقتل لاعب منتخب العراق للكاراتيه بهجوم أنصار الصدر

قضى لاعب المنتخب الوطني العراقي للكاراتيه، خليل إبراهيم خليل، الخميس، متأثراً بجراحه نتيجة أحداث تظاهرات محافظات النجف، ليلة الأربعاء.

وشهدت محافظة النجف الليلة الماضية حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا الساحة بالقوة، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص واصابة 158 آخرين.

وكان خليل قد مثّل المنتخب الوطني ونادي النجف ونادي التضامن.

يأتي ذلك فيما لم تمنع اعتداءات الميليشيات وأتباع الصدر على المحتجين في النجف المعتصمين من العودة إلى ساحة الصدرين اليوم الخميس، فيما أعلنت القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لحماية المتظاهرين، الذين قتل منهم 9 على الأقل، بينما وجهت حكومة عبدالمهدي بفتح تحقيق بما جرى.

وفيما تحدث ناشطون عن اقتحام مسلحين مستشفيات النجف بهدف تصفية المتظاهرين، وصف سفير الاتحاد الأوروبي ما جرى بالأفعال الشنيعة المعرقلة لأي تقدمٍ سياسي. وعبر السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، عن صدمته من أحداث العنف، معتبراً أن من أولويات الحكومة حماية المتظاهرين ومحاسبة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأدت أحداث العنف في مدينة النجف إلى ضغط هائل على مستشفيات المحافظة بسبب كثرة الإصابات، وقد أظهرت صور من أحد المستشفيات حالة الإرباك التي تمر بها المستشفيات حيث غصت بالمصابين الذين تكدسوا على اختلاف إصاباتهم.