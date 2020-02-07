متظاهرو بغداد يهتفون ضد علاوي.. وكربلاء تلاقيهم

توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة لتجديد تنديدهم بتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وجاب المحتجون ساحة التحرير بمسيرات حاشدة هاتفين باسم "السيستاني"، بعد الخطبة التي ألقاها المرجع الشيعي الأعلى في العراق ، مندداً بالعنف الذي طال المحتجين في النجف الأربعاء. كما رفعوا هتافات "محمد علاوي مرفوض".

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ومساء نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن الصدامات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة.

إلى ذلك، خرج المتظاهرون في كربلاء، بمسيرات حاشدة هاتفين "تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني"، ومنددين بالعنف الذي طال المحتجين خلال اليومين الماضيين على يد أنصار "القبعات الزرقاء" (الموالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ).

كما دخلت القوات الأمنية مع المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في النجف، وتولت حمايتهم، وسيطرت على الساحة بعد يومين من سيطرة أنصار الصدر عليها.

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وكان السيستاني ندد بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار الصدر، مطالبا قوات الأمن بعدم "التنصل" من واجباتها في حماية المحتجين. ووصف السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء هذه الأحداث بـ"المؤسفة والمؤلمة، حيث سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق".

وبينما أدان "كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت"، شدّد على أنه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام".

هتافات ضد إيران في ذي قار

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت محافظة ذي قار (جنوب العراق) مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وضد تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي.

وتعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده "الشقيقة" أو الجارة في إشارة إلى إيران.

كذلك، هتف المتظاهرون في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية ضد أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد خطبة السيستاني.

كما شهدت مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية) وقفات طلابية في جامعة القادسية، حيث رفع الطلاب شعارات مناصرة للمتظاهرين في العاصمة العراقية والنجف وكربلاء.

إلى ذلك، أعلنت جامعات ميسان (شرق البلاد على الحدود مع إيران) الاتفاق بين تنسيقيات التظاهر على الاستمرار بالاعتصام والتظاهر حتى تحقيق المطالب.

كذلك، شهدت مدينة الرميثة، مركز محافظة المثنى (جنوب العراق) هتافات ضد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وفي السماوة (محافظة المثنى) هتف المتظاهرون ضد إيران، معتبرين أنها من ضغطت من أجل تكليف محمد علاوي.

وعمد عدد من المحتجين الجمعة إلى غلق طريق مستودع الفاو النفطي في البصرة (جنوباً). كما نظم المتظاهرون مسيرة حاشدة هاتفين "لا ما نتعب"، في إشارة إلى مواصلة احتجاجاتهم.

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اعتداءات أنصار الصدر

يأتي هذا بعد أن شهدت ساحات التظاهر في العراق خلال اليومين الماضيين، اشتباكات بين المحتجين وأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على خلفية دعم تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد الذي يقبع منذ أول ديسمبر الماضي، إثر استقالة عادل عبد المهدي تحت ظل حكومة تصريف أعمال.

فأمس الخميس هاجم أنصار الصدر المعتصمين في النجف وكربلاء ما أوقع عددا من الجرحى، و8 قتلى بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية وأمنية.

يشار إلى أن اعتداءات أنصار الصدر تكررت خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ إعلان الصدر تأييده لتكليف علاوي، ومطالبته المتظاهرين بفتح الطرقات والمؤسسات الرسمية.

إلى ذلك، أمهلت محافظة ذي قار جنوب البلاد، حكومة تصريف الأعمال في العراق أسبوعاً من أجل إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء مستقل بعيداً عن الأحزاب السياسية.

وهدد عدد من نشطاء الحراك في المحافظة الجنوبية، مساء الخميس بمليونية شعبية في العاصمة بغداد وعند أبواب المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، والتي تضم العديد من السفارات والمؤسسات الرسمية والوزارات، إن لم تتحقق مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها اختيار رئيس حكومة مستقل.