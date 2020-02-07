كردستان: قتل متظاهري العراق "جريمة"

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الخميس، أن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة، مشدداً على أن مطالب المواطنين لا يمكن قمعها ولا معالجتها باستخدام القوة، بحسب تعبيره.

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وأعلن بارزاني، في بيان، إدانته لاستمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، لأن التظاهرات السلمية المدنية، حق دستوري مكفول، كما أن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة وسلب للحرية والحقوق الدستورية للمواطنين، بحسب البيان.

كما أضاف: "نحن في الوقت الذي ندعو فيه إلی إيقاف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشروعة وغير القانونية، نكرر عن دعمنا للمطالب المشروعة للمتظاهرين في تٲمين الخدمات والرفاهية وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي".

ولفت إلى أن علی الجميع أن يفهم أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة ولا معالجتها، داعياً إلى حسم عملية تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت.

"إدانة العنف"

يشار إلى أن الرئيس مسعود بارزاني، كان قد عبر الخميس، أيضاً عن إدانته للعنف المستخدم ضد المتظاهرين العراقيين، داعياً إلى حمايتهم، وشدد على ضرورة تعامل الجهات السیاسية.

يأتي هذا بعد أن شهدت ساحات التظاهر في العراق خلال اليومين الماضيين، اشتباكات بين المحتجين وأنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على خلفية دعم تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد الذي يقبع منذ أول ديسمبر الماضي، إثر استقالة عادل عبد المهدي تحت ظل حكومة تصريف أعمال.