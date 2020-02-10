العراق ينفي انسحاب قوات أميركية أو غربية من البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الأميركية من قواعد في البلاد، وأكدت أيضا أن أيا من دول التحالف لم تطلب الانسحاب من قواعد عراقية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، أن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وقال الزيادي إن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب".

وذكر أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء لخروج القوات الأجنبية أو تواجد قواعد عسكرية في بعض المناطق، خاصة في إقليم كردستان".

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وشدد عضو البرلمان على "عدم وجود أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

والشهر الماضي، أصدر البرلمان العراقي قراراً بخروج القوات الأميركية من البلاد في أعقاب قيام واشنطن باغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير/كانون الثاني. ولكن قرار البرلمان العراقي لم يجد طريقة للتنفيذ من جانب واشنطن وبغداد على السواء.