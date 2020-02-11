بالصور.. الثلوج تغطي بغداد وكربلاء لأول مرة منذ 12 عاما

استفاق سكان بغداد وكربلاء اليوم الثلاثاء على تساقط ثلوج غطّت شوارع المدينتين، في واحدة من أكثر دول العالم حراً بالعالم، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

من المعتاد سقوط الثلوج على قمم جبال إقليم كردستان العراق شمالاً، وليس في العاصمة، لكن ليس في بغداد.

وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن. لكن سكان المدينة أفادوا أن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة.

وأوقف سائقو السيارات ببغداد آلياتهم بالقرب من حدائق غطّتها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر.

موضوع يهمك لم يتوقع يوما من الأيام سكانُ قريةِ كونتامين مونجوا في أعالي جبال الألب الفرنسية أن تتصدر قريتُهم عناوين الأخبار بسبب... بالصور.. كيف وصل فيروس كورونا إلى جبال الألب الفرنسية الأخيرة

ولعب الأطفال في المتنزهات، وتراشقوا بكرات الثلج قبل أن تختفي الثلوج وتذوب لتتحول إلى برك مياه رمادية.

في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التقط المتظاهرون أنفاسهم لمراقبة سقوط الثلوج ولنفضها عن خيام اعتصامهم.

وقال المتظاهر أيمن أحمد: "الحمد لله أن الثلوج سقطت هذا الصباح. الجو جميل، والناس سعداء لأن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها ثلوج في العراق".

وبحلول منتصف النهار توقف سقوط الثلوج في معظم مناطق العاصمة. وقالت مريم، من المحتجين أيضاً: "كانت لحظة جميلة.. الآن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وقال عامر الجابري، مدير إعلام "الأنواء الجوية العراقية" لوكالة "فرانس برس": "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد (الأربعاء) في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع". وتابع أن "المنخفض الجوي جاء من أوروبا".

وفي الموصل، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع داعش.

كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم على أيدي التنظيم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع في سوريا المجاورة.

ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار أعادت المياه إلى الأنهار التي جف بعضها بسبب السدود التركية والإيرانية.