العراق.. الأمن يعيد فتح جسر السنك وسط بغداد

أفادت مصادر العربية أن محتجين حاولوا منع قوات الأمن العراقية من إعادة فتح جسر السنك وسط بغداد.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد باشرت برفع الحواجز الخرسانية والكونكريتية من على جسر السنك تمهيدا لإعادة فتحه، وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشارا أمنيا كثيفا وعودة حركة السيارات استعدادا لفتح الجسر.

يذكر أن غالبية ضحايا التظاهرات في بغداد قتلوا قرب جسر السنك.

مجهولون يعتدون على متظاهرين

في السياق أفاد شهود عيان في ساحة التحرير وسط بغداد، بتعرض إحدى الفتيات المعتصمات للضرب والطعن بسكين مساء الثلاثاء.

وبحسب مصادر أمنية فإن ملثمين اقتحموا خيمة الفارابي الطلابية واعتدوا على من فيها بالضرب ومن بينهم فتيات.

واتهم بيان صادر عن عدة خيام في التحرير، أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتنفيذ الاعتداء بعد انتقاد مواقف الصدر السياسية تجاه التظاهرات.

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ورصدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، استمرار العنف والتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مختلف المدن العراقية.

وأفادت المفوضية بمقتل متظاهر واحد في محافظة ذي قار جنوب العراق، بينما أصيب أربعة على الأقل من القوات الأمنية والمحتجون في ساحة الوثبة وسط بغداد، كما سجلت المفوضية اختطاف ناشطين في مدينتي بغداد والنجف.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب العراقي منذ الأول من أكتوبر الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي للاستقالة.

وعلى الرغم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييده لتكليف محمد علاوي رئسا للوزراء، شدّد كاظم العيساوي، المستشار الأمني للصدر على أنّ التيار "غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل أننا أعطينا عدم ممانعة".

وواجه الصدر انتقادات من قبل المتظاهرين بعدما غيّر موقفه أكثر من مرة، بدءاً بدعم الاحتجاجات، إلى الانتقال للمعسكر الآخر، وصولاً إلى مواجهة أنصاره للمحتجين في النجف والحلة جنوب بغداد ما أدى إلى مقتل ثمانية متظاهرين.

وشدد العيساوي على أن التيار الصدري ليس معارضاً للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها نحو 550 شخصاً، إنّما مع "تنظيفها"، حسب تعبيره.