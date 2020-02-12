انطلاق عملية تطهير الأنبار ومحيطها من بقايا "داعش"

انطلقت فجر الأربعاء المرحلة الأولى من عمليات تطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية - الأردنية من فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات أبطال العراق/المرحلة الأولى فجر اليوم الأربعاء وباشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

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كما أضاف يارالله أن "انطلاق هذه العملية تأتي لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية - الأردنية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمسة محاور وهي المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس قيادة عمليات بغداد".

وأشار إلى أن "العملية انطلقت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية".

إلى ذلك لفت إلى أن"العمليات تستهدف مساحة تبلغ (26238كم2) وبمشاركة الوكالات الأمنية والاستخبارية كافة"، منوهاً بأن "طائرات القوة الجوية العراقية F16 وأنواع أخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة، وفقاً لمتطلبات العمليات".