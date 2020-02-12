بشروط صارمة.. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران

قرّرت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

موضوع يهمك تجددت التظاهرات في العراق، إذ توافد المحتجون في محافظة ذي قار إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مع قطع جسر... العراق.. احتجاجات جديدة وعبدالمهدي يستنكر العقوبات على قادة بالحشد العراق

كما أكد المسؤول العراقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوماً وسيطبّق ضمن شروط صارمة.

عقوبات صارمة

يشار إلى أن العراق كان قد وقع مذكّرة تفاهم مع مجموعة "جنرال إلكتريك" العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى متخصّصة بالطاقة لتأمين الكهرباء.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، وهدّدت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، مع منحها العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسّعت إلى 90 و120 يوما.

حكومة وسط الاضطرابات

كما أنه من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسلة من الاضطرابات.

يذكر أن الإعفاء الأميركي كان قد أدى إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعبة) من الغاز من إيران.