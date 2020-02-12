رويترز: اجتماعات لحزب الله بفصائل عراقية لسد فراغ مقتل سليماني

أفاد تقرير لرويترز نقلاً عن مصادر الوكالة بتولي حزب الله اللبناني توجيه الميليشيات العراقية بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وسيستمر توجيه حزب الله للميليشيات العراقية إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس ملف الأزمة السياسية في العراق، وفق مصدر إقليمي لرويترز .

وكشف التقرير عن عقد حزب الله اجتماعات مع فصائل عراقية لتنسيق الجهود السياسية، مشيراً إلى أن الاجتماعات سلطت الضوء على محاولة إيران تعزيز سيطرتها في مناطق في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر عراقية لرويترز أيضا إن الاجتماعات بدأت في يناير بعد أيام فقط من اغتيال سليماني.

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اجتماعات في بيروت أو طهران

وأضاف التقرير أن محمد الكوثراني، القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق استضاف لقاءات مع قادة الفصائل العراقية المسلحة، وأبان المصدر أن اجتماعات حزب الله مع قادة الفصائل العراقية حصلت في بيروت أو طهران.

كما ذكر أن الكوثراني وبخ الجماعات العراقية المسلحة لفشلها في احتواء الاحتجاجات، وأشار المصدر إلى أن الكوثراني سيواجه رفض قادة فصائل عراقية تلقي الأوامر.

ولفتت المعلومات إلى أن القيادي بحزب الله عمل مع سليماني لسنوات في توجيه الفصائل العراقية، ونقلت رويترز أيضا أن الكوثراني حض على تشكيل جبهة موحدة لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد، وأكد المصدر لرويترز أن تدخل حزب الله لن يصل إلى توفير القوى البشرية للفصائل العراقية.