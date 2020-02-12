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رويترز: اجتماعات لحزب الله بفصائل عراقية لسد فراغ مقتل سليماني

المصدر: دبي - العربية.نت
علم حزب الله
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أفاد تقرير لرويترز نقلا عن مصادر الوكالةبتولي حزب الله اللبناني توجيه الميليشيات العراقية بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وسيستمر توجيه حزب الله للميليشيات العراقية إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس ملف الأزمة السياسية في العراق وفق مصدر إقليمي لرويترز .

وكشف التقرير عن عقد حزب الله لاجتماعات مع فصائل عراقية لتنسيق الجهود السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماعات سلطت الضوء على محاولة إيران تعزيز سيطرتها في مناطق في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر عراقية لرويترز أيضا إن الاجتماعات بدأت في يناير بعد أيام فقط من اغتيال سليماني.

كلمات دالّة

#سليماني, #العراق, #حزب_الله
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