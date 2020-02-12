نساء العراق إلى العاصمة.. دعوة لمليونية ناعمة

تنطلق، الخميس، مليونية نسوية في العاصمة العراقية بغداد، توقع الداعون إليها أن تكون الأولى والأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

فقد دعت "اللجنة المنظمة لانتفاضة تشرين" في بيان مساء الثلاثاء، إلى "تظاهرة نسوية تنطلق، الخميس للتأكيد على دور المرأة الفاعل الذي ظهر في كل المواقف الوطنية، وكانت لها البصمة التي يفخر بها كل عراقي أصيل منذ اليوم الأول من انتفاضة تشرين".

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كما أشارت اللجنة إلى أن "هذه المسيرة هي وفاء للعراق وللقتلى وفي طليعتهم سارة طالب، وهدى خضير، وزهراء القره لوسي، وجنان الشحماني، اللواتي اغتالتهن عناصر مسلحة لنشاطهن في تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، ضد الطبقة السياسية الحاكمة".

يذكر أن المرأة العراقية سجلت حضوراً فاعلاً في الحراك الذي انطلق بداية اكتوبر الماضي، وبرز حضورها في مختلف الساحات سواء في بغداد أو المحافظات الجنوبية، فضلاً عن كربلاء والنجف.

وقتل في التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت في بداية تشرين الأول/أكتوبر، نحو 550 شخصاً في أنحاء مختلفة من البلاد الغنية بالنفط والغارقة في نزاعات أمنية وسياسية منذ نحو أربعة عقود.

إلى ذلك دفعت الاحتجاجات الشبابية رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للاستقالة، وجرى تكليف وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، بتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الثاني من آذار/مارس المقبل.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، معتبرين أنه شخصية قريبة من النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد.