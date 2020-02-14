العراق.. مظاهرات مترقبة اليوم في بغداد ومحافظات الجنوب

من المرتقب أن تخرج تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وأفادت مصادر طبية أمس بسقوط أكثر من 10 متظاهرين مصابيين بالقنابل المسيلة للدموع ومسدسات الصيد التي تستعملها القوات الأمنية لتفريق المحتجين.

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من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير تعرضت لثلاث قنابل يدوية، رُميت من جانب المتظاهرين عليها.

هذا وتجددت المواجهات بين القوات الأمنية ومحتجون قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك فيما قال القيادي في تحالف القوى العراقية ،النائب محمد الكربولي لقناة "الحدث"، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يكن منصفاً في اختيار أعضاء الحكومة ويتفرد باختيارهم من دون توافقات.

كما رفض الكربولي التصويت لحكومة علاوي، مؤكدا أن رئيس الوزراء المكلف يعيد خطأ حكومة عادل عبدالمهدي.

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من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحدث" إن علي رئيس الوزراء العراقي محمد العلاوي أن يستجيب لمطالب الشعب العراقي وعليه محاربة الفساد.

وقال إن الإدارة الأميركية تدرس كل أصعد التعاون مع الحكومة العراقية في إطار العلاقة الاستراتيجة الشاملة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن حكومات العراق المتعاقبه سادها الفساد.