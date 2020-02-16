بغداد.. صور منصة الصواريخ التي طالت المنطقة الخضراء

عثرت السلطات الأمنية العراقية الأحد على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ومقرا تابعا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد فجراً

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت في بيان أن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل السبت الأحد، ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما أدى إلى أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون خسائر بشرية.

في حين أوضح متحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش على حسابه على تويتر الأحد أن صواريخ صغيرة استهدفت قاعدة عراقية تستضيف فرقاً تابعة للتحالف في المنطقة الخضراء، في تمام الساعة 3 و24 دقيقة فجر الأحد، دون وقوع إصابات، مضيفاً أن التحقيقات جارية لمعرفة المزيد.

هجمات متكررة

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ في المنطقة الخضراء، لا سيما في محيط السفارة الأميركية، كان آخرها سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في الـ 20 من يناير الماضي، كما شهدت العاصمة العراقية في الثامن من يناير ، سقوط صواريخ مشابهة.

يأتي هذا وسط توتر بين الولايات المتحدة والفصائل الموالية لإيران في العراق، لا سيما بعد اغتيال القوات الأميركية بضربة جوية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في الثالث من يناير قرب مطار بغداد الدولي.

ورداً على هذا الاغتيال، أطلقت طهران فجر الثامن من يناير صواريخ باليستية على قاعدتي عين الأسد (غربا) وأربيل (شمالا)، حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق.