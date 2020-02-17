جيش العراق: لا نية لفض التظاهرات بعد تشكيل الحكومة

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، الاثنين، إنه لا توجد أي نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف أن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون".

من جهته، شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، في وقت سابق اليوم، على أن حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع مكونات البلاد، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.

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وأوضح الحداد أن "عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي".

كما أشار إلى أن "هذه الأيام حساسة وحاسمة، مع اقتراب تقديم محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية، لذا على جميع الأطراف العراقية العمل الجاد للخروج من الأزمة الحالية بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد".

يذكر أن رئيس الوزراء المكلَّف، محمد علاوي، أعلن، السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها الأسبوع الحالي.

في حين يرفض المحتجون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصاً.