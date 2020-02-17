نائب رئيس البرلمان العراقي: على علاوي أن يمثل الجميع

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، الاثنين، على أن حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع مكونات البلاد، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.

وأوضح الحداد أن "عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي".

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كما أشار إلى أن "هذه الأيام حساسة وحاسمة، مع اقتراب تقديم محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية، لذا على جميع الأطراف العراقية العمل الجاد للخروج من الأزمة الحالية بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد".

إلى ذلك أضاف أن "البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن رؤية واضحة في حل المعضلات التي يعاني منها الشعب العراقي، وتلبية مطالب المتظاهرين".

"إنجاز تاريخي"

يذكر أن رئيس الوزراء المكلَّف، محمد علاوي، أعلن، السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها الأسبوع الحالي.

وكتب علاوي على حسابه في "تويتر": "اقتربنا من إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي. سنطرح أسماء هذه التشكيلة خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات"، لافتاً إلى أن هذه التشكيلة الحكومية المستقلة والنزيهة ستكون "إنجازاً تاريخياً".

كما أضاف: "نأمل في استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

رفض شعبي

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، علماً أن مجلس النواب لم يعلن حتى الآن عن عقد جلسة استثنائية خلال فترة العطلة النيابية التي تنتهي منتصف الشهر المقبل.

ويرفض المحتجون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصاً.