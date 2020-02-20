كورونا.. العراق يعلق الطيران وتأشيرات السياحة للإيرانيين

منعت السلطات العراقية دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا.

قررت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزارة الصحة تخاطب رئيس الوزراء العراقي لمنع السفر إلى إيران والوفود منها.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، أن الخطوط الجوية العراقية علقت رحلاتها إلى إيران كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إيرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس أمس الأربعاء توفيا بمشكلات في الجهاز التنفسي، مضيفة أنها اكتشفت 3 حالات أخرى، الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في إيران إلى 5.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن العراق عن اتخاذ إجراءات مشددة على المعابر الحدودية مع إيران، بعد تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في إيران، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، تعزيز الإجراءات بعد ظهور إصابات بالفيروس في إيران. كما أقامت السلطات مراكز حجر صحي عند منافذ العراق مع إيران خوفاً من انتقال فيروس كورونا.

ووجهت إدارة المنافذ الحدودية العراقية، جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية.

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والخميس، نقلت قناة "بي بي سي" الفارسية، عن مصادر مطلعة وضع 25 شخصاً مشتبهين بالإصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وأفادت العديد من الصيدليات في قم بنفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أكدت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقاً لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا".

وذكرت الوكالة أنه عقب إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين بفيروس كورونا في قم عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة، لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.