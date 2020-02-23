العراق.. الحلبوسي يدعو لعقد اجتماع للبرلمان لبحث تشكيل الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحاً، استناداً إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

يأتي ذلك فيما أكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.

وقال الكعبي في بيان صحفي اليوم الأحد 22 شباط 2020 إنه من المؤمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة السيد علاوي، سيما وأن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك وقتا كافيا لحسم موضوع تشكيل الحكومة.