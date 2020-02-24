برلمان العراق يحدد الخميس موعدا لمنح الثقة لحكومة علاوي

نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن رئاسة البرلمان تحديدها يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقررت أكبر كتلة سنية في البرلمان مقاطعة التصويت المذكور على حكومة علاوي.

وجدد تحالف القوى العراقية في بيانه "موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به علاوي المكلف بتشكيل الحكومة، فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى، الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة".

وطالب التحالف، "القوى السياسية باستبدال علاوي بشخصية مقبولة تحوز على رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع اليوم، استناداً إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

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يأتي ذلك فيما أكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن هيئة رئاسة المجلس ستبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي، مساء الأحد، وأكد خلاله على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، بما يحفظ سيادته وتحقيق ازدهاره.

وشدد بومبيو على ضرورة الالتزام بحماية الدبلوماسيين والقوات والمنشآت الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وحثّ بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة، لضمان نجاح حكومته، داعياً بغداد إلى وضع حد لقتل المتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.