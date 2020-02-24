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بومبيو يدعو لوقف العنف في العراق وتلبية مطالب المتظاهرين

المصدر: دبي - قناة العربية
مايك بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، بما يحفظ سيادته وتحقيق ازدهاره.

وشدد بومبيو على ضرورة الالتزام بحماية الدبلوماسيين والقوات والمنشآت الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وحث بومبيو رئيس الوزراء العراقي المكلف على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الأكراد والسنة، لضمان نجاح حكومته، داعياً بغداد الى وضع حد لقتل المتظاهرين، واتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.

وكانت مصادر أمنية وطبية قالت إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين، الأحد، وأصابت 11 عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة والأحزاب الفاسدة.

كما طالب المتظاهرون رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبدالمهدي، بمنع قوات مكافحة الشغب من الاعتداء على المحتجين قرب ساحة الخلاني.

من تشييع أحد قتلى الاحتجاجات في العراق من تشييع أحد قتلى الاحتجاجات في العراق
من تظاهرات العراق - ساحة الخلاني بغداد من تظاهرات العراق - ساحة الخلاني بغداد

من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي إلى اجتماعٍ، اليوم الاثنين، لتحديد موعد جلسة الثقة في الحكومة.

يأتي ذلك فيما كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقدُ صباح اليوم الثنين اجتماعاً خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب.

وأضاف الكعبي، في بيان صحافي، أنه من المؤمل أن يكون الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، لا سيما وأن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك وقت كاف لحسم موضوع تشكيل الحكومة.

كلمات دالّة

#احتجاجات_العراق, #العراق, #بغداد, #محمد_علاوي
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