نجل رئيس العراق الأسبق: حسن العلوي لم يكن قريباً من والدي

قال عبد السلام البكر نجل الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر إن السياسي العراقي حسن العلوي لم يكن قريباً من والده.

كلام البكر أتى في رسالة صوتية أرسلها إلى قناة "العربية"، رداً على ما أدلى به حسن العلوي في الحلقة الأولى من سلسلة ظهر فيها مع برنامج "الذاكرة السياسية" على شاشة القناة، يوم الجمعة 21 فبراير 2020.

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ونفى عبد السلام البكر أن يكون حسن العلوي ممن كانوا يلتقون والده مرة أو أكثر أسبوعيا، كما قال. ولفت عبدالسلام البكر إلى أنه كان يتردد مرارا على القصر الجمهوري ولم يكن يرى حسن العلوي فيه طوال هذه الفترة أو يجد اسمه بين لائحة زوار الرئيس.

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وأضاف عبد السلام أن والده الرئيس لم يكن لديه الوقت أساساً ليتجاذب الأحاديث مع الآخرين، لافتا إلى أن والده عندما يسافر في رحلة عمل، لم يكن لديه الوقت ليتواصل حتى مع عائلته. وقال عبد السلام البكر: إن حسن العلوي كان رئيس تحرير مجلة ألف باء وقد شغل كثيرون غيره هذا المنصب قبله، ومنصبه كإعلامي هذا لم يكن يُمكّنه من الدخول ساعة يشاء للقاء رئيس الجمهورية العراقية، وللتحدث معه في مواضيع خاصة، كان يُطلعه الرئيس على رسالة خاصة كتبها ابنه له.

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ويتابع عبدالسلام البكر: لم يكن الوالد الرئيس يجد وقتا للتحدث بأريحية إلا عندما يكون مريضا ووقتها كان يزوره بعض الأصدقاء القريبين منه وبعض المسؤولين، وحتى في أوقات مرضه كان يتواصل مع القصر لمتابعة سير الأمور، مع أن الأطباء كانوا ينصحونه بالابتعاد عن هموم العمل. وشكّك عبد السلام البكر في أن العلوي كان قريباً من الرئيس الأسبق صدام حسين كما يزعم، مُشيرا إلى أن هناك أشخصا معروفين كانوا أقرب منه بكثير.

تجدر الإشارة الى أن معد برنامج الذاكرة السياسية تواصل مع عبد السلام أحمد حسن البكر وتأكد من أن الرسالة هي بصوته، وطلب منه أن يظهر على شاشة القناة لتقديم ردّه إلا أن البكر اعتذر عن ذلك إلا أنه لم يُمانع من نشر الرسالة الصوتية عبر منصات العربية على مواقع التواصل.