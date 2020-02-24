وسط مخاوف من كورونا.. العراق يغلق معبراً حدودياً مع الكويت

قال مدير ناحية منطقة صفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، وذلك بطلب السلطات الكويتية.

ولم يذكر المسؤول سبباً لذلك الإجراء، لكنه يأتي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت أبلغت، اليوم الاثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص عائدين من إيران، بينهم مواطن سعودي بالفيروس.

ومدد العراق، يوم السبت، منع دخول غير العراقيين من إيران، التي قالت إنها أكدت حتى الآن 43 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

موضوع يهمك اعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و61 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. وسجلت أربع... إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 والإصابات 61 إيران

وتتسارع خطى المؤسسات المعنية في العراق عموماً، وفي إقليم كردستان العراق على وجه الخصوص لمنع تسرب فيروس كورونا من إيران إلى الأراضي العراقية، حيث أغلق الإقليم 10 معابر حدودية مع إيران، وأبقى 3 منها تسمح فقط بدخول رعاياها.

قضاء سوران الحدودي مع إيران استقبل، حتى مساء السبت، 400 عراقي وصلوا من إيران، وبعد التأكد من سلامتهم، تم نقلهم إلى فنادق داخل المدينة خصصت لهم كاستضافة، تحت حماية مشددة لمدة 14 يوماً كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتتوقع السلطات في إقليم كردستان وصول 3 آلاف من رعاياها من إيران، والاستعدادات جارية على قدم وساق لاستضافتهم في فنادق قضاء سوران وقضاء راوندوز الحدوديين مع إيران.