علاوي: مخطط لإفشال تمرير الحكومة العراقية بالبرلمان

كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عما وصفه بـ"المخطط" لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب.

لقد وصل إلى مسامعي ان هناك مخططاً لافشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين و نزيهين ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً أأمل ان تكون هذه المعلومة غير صحيحة — محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 25, 2020

وأوضح علاوي في تغريدة على "تويتر" أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، بحسب تعبيره، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، وأن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً، مضيفا أنه يأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الاستثنائية، من أجل التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي غدا الأربعاء.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف في تغريدة على "تويتر"، أن حكومته تلتزم بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

...تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، ونؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا..." — محمد توفيق علاوي Mohammed Allawi (@MohammedAllawi) February 24, 2020

وقال علاوي إنه يسعى لقيادة الانتقال نحو انتخابات نزيهة مبكرة، يختار فيها الشعب ممثلية للمرحلة المقبلة، وتلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.

وتابع تأكيده على أن تزود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حكومته بموعد محدد، "لا يتجاوز سنة من يومنا هذا يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة".

من جهته، أعرب نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، خلال مداخلة سابقة مع "الحدث" عن أمله في أن تحدد الحكومة القادمة موعد الانتخابات المبكرة.

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كما أشار الحداد إلى أن حكومة علاوي تتسببت في إشكاليات سياسية عديدة، وأضاف أنه من غير المعقول اختيار وزراء أكراد دون التشاور مع قيادات كردستان.

وتواجه حكومة علاوي العديد من العقبات لتمريرها في ظل انتقادات السنة والكرد وبعض الشيعة لمنهجه في اختيار المرشحين.

ويرى مراقبون أن انعقاد جلسة التصويت سيظل يواجه مخاطر عدم اكتمال النصاب في ظل فشل الجهود بتحقيق توافق سياسي على الحكومة.