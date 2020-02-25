بغداد.. قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات

قالت مصادر بالشرطة لرويترز إن قوات الأمن العراقية قتلت محتجا واحدا على الأقل في بغداد، الثلاثاء، وأصابت 24 آخرين.

وأضافت المصادر أن الوفاة جاءت نتيجة إطلاق خرطوش من بندقية صيد. وقالت إن خمس إصابات نجمت أيضا عن طلقات خرطوش.

أما بقية الإصابات فكانت بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقالت المصادر إن 23 على الأقل من أفراد الأمن أصيبوا أيضا.

وأكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بغداد في وقت سابق سقوط 3 قتلى و110 جرحى من المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر القناتين إنه تم "إطلاق نار على متظاهرين" في ساحة الخلاني وسط بغداد. كما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين لإبعادهم عن ساحة الخلاني.

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وقد توافد مساء الثلاثاء المحتجون على ساحتي التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد، في وقت شهدت فيه محافظات جنوب العراق مظاهرات حاشدة رغم الطقس السيئ التي تشهده.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد علّق اليوم الثلاثاء دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصدر في بيان: "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة. وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل حوالي 600 متظاهر وجرح آلاف الآخرين.