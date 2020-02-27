سادس إصابة بكورونا في العراق.. شاب عائد من إيران

أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لشاب في بغداد عاد إلى البلاد من إيران.

وأوضح سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة أن الشاب يقبع في احدى المستشفيات في العاصمة بغداد، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة في بيان أن الشاب المصاب كان عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد حيث أجريت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه، ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات إيجابية"، مضيفة أن المريض بصحة جيدة في الوقت الحالي.

يذكر أن السلطات العراقية كانت أفادت قبل أيام بإصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بالفيروس المستجد، مؤكدة أنهم يخضعون للعلاج.

كما أعلنت مطلع الأسبوع الحالي إصابة طالب إيراني في العراق بالفيروس.

حظر التجمعات العامة والسفر لتسع دول

بدوره، أعلن وزير الصحة العراقي الأربعاء حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى تسع في ظل تنامي المخاوف من انتشار كورونا. وقال الوزير جعفر علاوي في بيان إن المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.

كما أمر كذلك بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير شباط وحتى 7 مارس آذار.

إلى ذلك، قال علاوي، الذي يرأس فريق المهام الحكومي المسؤول عن التعامل مع الفيروس، إن كل التجمعات العامة لأي سبب ممنوعة وإن على السلطات المعنية اتخاذ كل الإجراءات لفرض ذلك.

والخميس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية يوم الخميس أن الخطوط الجوية العراقية علقت رحلاتها إلى إيران كإجراء احترازي من الفيروس الجديد.