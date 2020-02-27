قنص عراقيين وأصاب أميركيين.. من هو "الحميداوي"؟

ارتبط اسمه بميلشيا وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، على لائحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي، بسبب أنشطة قامت بها في العراق وسوريا، هو الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي، المصنف إرهابيا بعدما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، اسمه على القائمة.

موضوع يهمك أدرجت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قائد ميليشيا "حزب الله" في العراق أحمد الحمداوي على قائمة الإرهاب، وذلك ضمن خطتها... أميركا تضع قائد "حزب الله" العراقية على قائمة الإرهاب أميركا

وبحسب بيان الوزارة، فإن من شأن هذا التصنيف منع الحميداوي من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وبالتالي منعه من التخطيط لشن عمليات إرهابية.

وكتائب "حزب الله" هي الميليشيا التي نفذت العديد من الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، كان آخرها الهجوم على متعاقد أميركي كان يعمل في قاعدة قرب كركوك، ما أدى إلى مقتله وإلى إصابة 4 عسكريين أميركيين وعنصرين اثنين في قوات الأمن العراقية.

"قنص العراقيين أيضا"

وكذلك وجهت إليها أصابع الاتهام بعدما هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الميليشيا في يناير/كانون الأول الماضي، السفارة الأميركية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة.

وحمل حينها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران وميليشياتها المسؤولية الكاملة عما حدث.

كما حملت الوزارة الأميركية الميليشيا العراقية مسؤولية قنص المتظاهرين العراقيين في بغداد في أكتوبر الماضي ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين.